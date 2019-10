Avertizare MAE: E greva in Spania, traficul rutier, aerian si feroviar ar putea fi dat peste cap

MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Barcelona si alte localitati din regiune, precum Tarragona, Tarrega, Berga, Vic si Girona, ca vor continua mobilizari de persoane si pentru ziua de vineri, 18 octombrie 2019, este programata o greva generala, ceea ce va determina perturbari ale circulatiei mijloacelor de transport rutier, feroviar si aerian, atat in zona metropolitana a Barcelonei, cat si in regiune.Se recomanda cetatenilor romani sa evite zonele in care au loc aglomerari de persoane si sa se informeze, in prealabil, asupra starii infrastructurii de transport la http://infocar.dgt.es/etraffic/, http://rodalies.gencat.cat/en/inici/ si http://www.aena.es, precum si pe site-urile oficiale ale companiilor feroviare si aeriene la care intentioneaza sa calatoreasca. De asemenea, informatii actualizate pot fi gasite pe social-media, in special pe Twitter la @emergenciescat, @Inforenfe si @rodalies.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Barcelona: +34934181535; +34934334223; +34934340220, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Consulatului General al Romaniei la Barcelona: +34661547853.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://barcelona.mae.ro, http://madrid.mae.ro, www.mae.ro si aminteste ca romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.Vezi si:Proteste spontane in Barcelona, dupa ce liderii miscarii separatiste catalane au fost condamnati (Foto&Video)Proteste violente la Barcelona, cu zeci de raniti. Aeroportul a fost blocat, sunt peste 100 de zboruri afectate, inclusiv spre Romania (Video) ...citeste mai departe despre " Avertizare MAE: E greva in Spania, traficul rutier, aerian si feroviar ar putea fi dat peste cap " pe Ziare.com