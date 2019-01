Documentul "cu privire la procedura de utilizare a armelor si echipamentului militar pentru protectia frontierei de stat a Federatiei Ruse in spatiul aerian al Federatiei Ruse" a fost deja postat pe site-ul Guvernului de la Moscova, potrivit Radio Svoboda.Conform textului citat, avioanele de pasageri care incalca spatiul aerian al Rusiei ar putea fi doborate in cazul in care nu reactioneaza la semnalele de avertizare si la focurile de avertisment si daca zborul lor risca sa duca la decese in masa, la catastrofe ecologice sau la un atac asupra unor obiective strategice.Documentul prevede de asemenea ca armata rusa ar trebui sa reactioneze chiar si in cazul in care o aeronava neidentificata se apropie la o distanta mai mica de 50 de kilometri de granita Federatiei Ruse.Atunci cand acesta este un avion militar, intrat ilegal in spatiul aerian rusesc, el trebuie fortat sa aterizeze pe un aeroport rusesc sau determinat sa paraseasca spatiul aerian al Rusiei, iar in cazul in care nu raspunde la semnale, sa fie doborat.Aceleasi masuri vor fi aplicate - conform proiectului mentionat - si avioanelor de pasageri, cu exceptia cazurilor cand nu exista "un pericol real de decese in masa, un risc de catastrofa ecologica sau de atac asupra unor obiective strategice".Cum va stabili exact armata rusa daca exista sau nu astfel de pericole nu este clar din proiectul de act normativ, noteaza Svoboda.org.Noul act normativ este destinat sa rezolve contradictiile din actuala legislatie rusa, scrie ziarul Izvestia. Daca legea in vigoare "privind combaterea terorismului" permite armatei ruse sa doboare avioane de pasageri deturnate de teroristi in spatiul aerian al Rusiei, o hotarare de guvern din 1994 interzice doborarea avioanelor civile, daca se stie ca exista pasageri la bord.Nu se mentioneaza deloc despre avioanele de pasageri nici in normele de utilizare a armelor si a echipamentului militar la apararea frontierei de stat a Federatiei Ruse, intrate in vigoare in 2010."In multe tari se permite doborarea avioanelor civile in situatii similare de urgenta", a declarat pentru Izvestia Frant Klintevici, reprezentant al Comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus) . "Din pacate, pasagerii avionului vor muri, dar aceas ...citeste mai departe despre " Avioanele de pasageri care incalca spatiul aerian al Rusiei ar putea fi doborate " pe Ziare.com