Ayatolahii nu stiu economie

Exact asta s-a intamplat si incepand cu 14 iulie 2015 (ziua a 23-a a lunii Tir a anului 1394): grupul P5+1 (membrii permanenti ai Consiliului de Securitate plus Germania ) au incheiat un acord cu Iranul pentru limitarea activitatilor nucleare ale acestuia din urma, declansand o explozie de speranta pentru zecile de milioane de iranieni, care au crezut ca va urma o ralaxare semnificativa a sanctiunilor si o imbunatatire considerabila a nivelului de trai.Iranul nu se incadreaza in tiparul statelor musulmane. Al 17-lea cel mai intins stat al lumii (1.650.000 kmp, de aproape 7 ori mai mare decat Romania ) si al 18-lea cel mai populat stat al globului (aproape 81 milioane locuitori, de dimensiunea Turciei), Iranul este a cincea cea mai bogata tara: resursele sale naturale sunt estimate la aproape 30.000 de miliarde USD, adica peste 7% din valoarea resurselor naturale globale; Iranul detine peste o zecime din rezervele de titei ale lumii si aproximativ o sesime din cele de gaze naturale.In plus, natiunea iraniana este una dintre cele mai vechi si mai puternice civilizatii umane, fiind si astazi una dintre natiunile educate (intreaga populatie este alfabetizata, femeile au dreptul sa urmeze orice nivel de educatie si o si fac, rata de ocupare a populatiei feminine fiind cea mai inalta din statele musulmane).Iranul, desi izolat de regimul sanctiunilor, este o mare putere intelectuala: se afla intre primele 10 tari in domeniul cercetarilor pentru celule stem si intre primele 15 natiuni in domeniul nanotehnologiei; primele cinci universitati sunt: Universitatea de Stiinte Medicale din Teheran (locul 478 in lume), Universitatea Teheran (514), Universitatea Tehnologica Sharif (605), Universitatea Tehnica Amirkabir (726) si Universitatea Tarbiat Modares (789).Ca numar de publicatii cotate, Iranul este a patra cea mai mare sursa din lume si are viteza de crestere cea mai puternica din ultimele doua decenii. Forta de munca a tarii este nu numai bine educata, ci si foarte tanara: trei sferturi din populatie are sub 30 de ani.Iranul a plasat pe orbita propriul satelit (Omid) in anul 2009,