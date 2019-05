Barack si Michelle Obama vor realiza sapte proiecte pentru Netflix

Fostul cuplu prezidential a incheiat, in mai 2018, o intelegere cu compania americana. Aceasta a fost confirmata atat printr-un comunicat oficial al sotilor Obama, cat si prin intermediul unui mesaj postat de Netflix pe platforma Twitter . Anuntul nu a venit insotit de mai multe detalii despre contract.Surse apropiate celor doua parti au confirmat in prezent ca Higher Ground, compania de productie a lui Barack si Michelle Obama, are in vedere sapte proiecte. Sunt in pregatire trei lungmetraje si patru seriale. Doua dintre filme vor fi documentare, iar unul dintre proiectele de televiziune va fi destinat copiilor de gradinita.Primul dintre proiectele cinematografice, "American Factory", va spune povestea unui miliardar chinez care deschide o fabrica in statul american Ohio, aflat in perioada post-industriala. Al doilea, "Crip Camp", se va concentra pe tabara de vara tinuta in anii 1970 in apropiere de Woodstock si efectele acesteia asupra miscarii pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati.Al treilea film se va numi "Frederick Douglass: Prophet Of Freedom". Pelicula este o adaptare a cartii cu acelasi nume, semnata de David W. Blight si distinsa cu premiul Pulitzer pentru istorie in 2019. El spune povestea vietii si activitatii uneia dintre cele mai importante personalitati ale miscarii pentru drepturile civile.Cele patru seriale vor avea titlurile "Fifth Risk", "Listen To Your Vegetables & Eat Your Parents", "Bloom" si "Overlooked". Primul dintre ele porneste de la volumul "The Fifth Risk: Undoing Democracy", semnat de jurnalistul economic Michael Lewis.A doua productie ii va educa pe copiii mici in legatura cu mancarea. "Bloom" va aborda problemele intampinate de femei si de persoanele de culoare in lumea modei din New York-ul postbelic. "Overlooked" este denumit dupa o rubrica de necrolog din New York Times si spune povestile oamenilor ale caror morti nu au fost reflectate in cunoscutul ziar american."Presedintele Barack Obama, Michelle Obama si echipa Higher Ground pun bazele unei companii care se concentreaza asupra povestilor care exemplifica principiile lor fundamentale. Amploarea perspectivei lor asupra serialelor, filmelor, documentarelor si programelor de familie arata devotamentul lor fata de creatori diversi si voci unice, care vor avea ecou din partea abonatilor ...citeste mai departe despre " Barack si Michelle Obama vor realiza sapte proiecte pentru Netflix " pe Ziare.com