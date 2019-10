Netanyahu, care este liderul partidului Likud, a spus ca ii returneaza mandatul primit presedintelui tarii, Reuven Rivlin. Termenul acordat lui Benjamin Netanyahu pentru formarea unei coalitii guvernamentale expira la 23 octombrie.Rivlin a declarat ca va purta consultari cu partidele parlamentare, pe care le va informa ca intentioneaza sa il mandateze pe Benny Gantz, rivalul politic al lui Netanyahu, cu formarea unui nou guvern.Este a doua oara in ultima jumatate de an cand Benjamin Netanyahu a esuat in incercarea de a forma un guvern dupa alegeri parlamentare. ...citeste mai departe despre " Benjamin Netanyahu renunta la mandatul de a forma noul guvern israelian " pe Ziare.com