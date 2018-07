Intrevederea este programata pe 11 iulie.Benjamin Netanyahu si Vladimir Putin se intalnesc periodic pentru a discuta despre probleme regionale, in special despre interesele bilaterale in razboiul civil din Siria.Luni, premierul israelian a anuntat ca a amanat sedinta de guvern comuna (G2G), care ar fi trebuit sa aiba loc in luna august la Bucuresti, alaturi de omologul roman Viorica Dancila.Cu toate ca pozitia oficiala este cea a amanarii, nicio alta data pentru G2G nu a fost comunicata deocamdata.Informatia fusese publicata, neoficial, duminica, pe contul de Twitter al jurnalistului israelian Attila Somfalvi. ...citeste mai departe despre " Benjamin Netanyahu se va intalni la Moscova cu Vladimir Putin " pe Ziare.com