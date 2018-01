Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica 91 a fost majorat pana la 1,37 riali (0,37 centi) de la 0,75 riali, in timp ce pretul unui litru de benzina cu cifra octanica 95 a fost majorat la 2,04 riali de la 0,90 riali. Pretul motorinei pentru camioane a ramas nemodificat. Chiar si dupa majorare, pretul la benzina in Arabia Saudita este unul din cele mai mici din intreaga lume.De asemenea, Arabia Saudita a introdus luni o Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) de 5% pentru majoritatea bunurilor si serviciilor pentru a acoperi deficitul bugetar.La finele lunii trecute, printul mostenitor Mohammed bin Salman a anuntat ca data tinta pentru eliminarea deficitului bugetar a fost amanata pentru 2023 in loc de data initiala de 2020, pentru a reduce presiunile la adresa cresterii economice.Anterior, in luna aprilie a acestui an, printul mostenitor Mohammed bin Salman a dezvaluit un vast plan de reforme, denumit "Vision 2030", care are drept obiectiv diversificarea economiei saudite, care depinde in mare parte de exporturile de petrol. ...citeste mai departe despre " Benzinariile si-au dublat preturile peste noapte in Arabia Saudita: Litrul de benzina 95 a ajuns sa coste 45 de eurocenti " pe Ziare.com