Berlin, al treilea oras din lume care isi numara oamenii fara adapost, dupa New York si Paris

Dupa New York si Paris, Berlinul va fi al treilea oras din lume care isi va numara oamenii fara adapost. Asistentii sociali si organizatiile caritabile solicita acest lucru de ani buni. In "Noaptea solidaritatii", asa cum a fost numita si actiunea de la Paris, 3.700 de voluntari vor pleca in grupuri de trei sau cinci oameni, pentru a cauta oameni fara adapost in capitala Germaniei.. Dotati cu harti laminate, acestia vor parcurge peste 600 de zone pe rute predefinite, intre miercuri, ora 22:00 si joi, ora 01:00. Echipele cauta persoane fara adapost care nu beneficiaza inca de ajutoarele disponibile si care isi petrec noaptile friguroase de iarna pe strada.Voluntarii nu se vor limita la a-i numara pe cei fara adapost, ci ii vor intreba, de asemenea, despre varsta, sex, nationalitate si perioada de cand nu au locuinta. Fiecare echipa va include cate un volunar cu experienta in asistenta sociala. Unii dintre acestia au fost ei insisi fara adapost pentru anumite perioade. Voluntarii se obliga sa deruleze numaratoarea cu respect: nu au voie sa caute in corturi, nu au voie sa indrepte lumina lanternelor spre fetele celor intrebati sau sa-i trezeasca. Nici sa li se adreseze cu "tu"."Avem la dispozitie numai trei ore in aceasta noapte, asa ca nu e timp de interviuri sau consultari lungi. De asemenea, nu avem timp pentru alte activitati de ajutorare, cum ar fi distribuirea unor supe calde", a declarat Klaus-Peter Licht, coordonatorul proiectului. Pentru a nu periclita sfera privata a persoanelor fara adapost, jurnalistii nu au voie sa participe la acesta actiune.Cifre estimativeDeterminarea numarului real al persoanelor fara adapost este dificila. La fel ca in multe alte orase, autoritatile din Berlin au putut afla pana in prezent numai numarul persoanelor din adaposturile de urgenta. Deocamdata acolo traiesc in jur de 36.000 de barbati si femei. Dar nu se stie cati oameni fara adapost sunt in oras, pe strada. "Nu avem cifre clare, ci numai estimari. Si depinde unde te uiti - de exemplu, daca te afli in jurul garii Zoo, ai impresia ca tot orasul e plin de oameni fara adapost", spune senatoarea pe probleme sociale,Dar nu numai cifrele intereseaza. Autoritatile doresc sa afle, de exemplu, si din ce tari provin persoanele fara ad ...citeste mai departe despre " Berlin, al treilea oras din lume care isi numara oamenii fara adapost, dupa New York si Paris " pe Ziare.com