Berlusconi ar putea reveni pe prima scena politica din Italia, gratie presedintelui Parlamentului European

"Ii multumesc presedintelui Berlusconi pentru aceasta dovada de respect fata de mine. M-am oferit, in seara aceasta, sa ma pun in slujba Italiei", a spus Tajani intr-o postare pe Twitter "Stiu ca e pacat sa il luam pe Antonio Tajani din Europa , dar este in interesul Italiei", a fost reactia lui Berlusconi, intr-o emisiune TV, potrivit Politico.Sivio Berlusconi, in varsta de 81 de ani, are, la acest scrutin, o revenire aproape miraculoasa, remarcata de presa internationala.In mod paradoxal, Berlusconi este vazut ca alternativa la valul de populism din Italia. Chiar daca nu va putea el insusi sa detina puterea formala, va fi cel care ii incoroneaza pe regi, scrie si Les Echos, intr-o ampla analiza.Pana acum, liderul italian a infruntat rivali politici, procurori si scandaluri sexuale, dar s-a reinventat mai mereu. Pentru votul din 4 martie, cel care a fost de patru ori prim-ministru este iarasi in centrul dezbaterilor, unde coalitia pe care o conduce este cotata cu sansele de a forma majoritatea politica in noua legislatura."Forta lui Berlusconi este extraordinara, are o capacitate uluitoare sa incaseze pumni si totusi sa reziste", a spus Giovanni Orsina, autor al unei carti despre "berlusconism", citat de Bloomberg. "Este ca si cum ar crede ca, daca nu e sub reflectoare, e mort", a adaugat acesta.A spus-o insusi Berlusconi: "Sunt Iisus Hristos al politicii. Sunt o victima rabdatoare, ma sacrific pentru toti".Acum, cand se pregateste sa mai scrie un capitol de politica mare, Bloomberg trece in revista marile etape din saga lui Berlusconi.Berlusconi s-a nascut intr-o familie de bancheri din Milano, dar el se descrie drept un "copil al razboiului", pentru ca familia lui s-a refugiat la tara, pentru a scapa de bombardamente.Prima sa experienta proletara a fost la varsta de 8 ani, unde a invatat sa mulga vaca. A fost platit in branza.A studiat Dreptul, iar apoi tanarul Berlusconi a lucrat pe post de cantaret in cluburi de noapte, improvizand melodii despre oamenii din public.Dupa ce a facut avere la bursa, Berlusconi a inceput sa se gandeasca la constructia unui imperiu mediatic, care sa rivalizeze trustul public RAI.