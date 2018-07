Purtatoarea de cuvant a pompierilor, Stavroula Malliri, a anuntat pentru prima data ca numarul persoanelor disparute se ridica la 25. Absenta unor asemenea date, la sase zile dupa incendii, a alimentat criticile tot mai vehemente la adresa autoritatilor.Unele dintre acestea insa, daca nu toate, ar putea figura printre cele 28 de victime ale caror corpuri in curs de examinare de catre medicii legisti nu au fost identificate deocamdata, a precizat pentru AFP purtatorul de cuvant al Protectiei Civile, Spyros Georgiou.Stavroula Malliri a mai informat ca alte 59 de victime gasite carbonizate sau inecate, incercand sa scape in mare, au fost identificate duminica seara. Pe de alta parte, patru raniti au incetat din viata la spital din cauza ranilor, a precizat ea.Bilantul oficial precedent se ridica sambata la 88 de morti.Printre aceste victime figureaza un numar inca nestabilit de copii, dintre care mai multi au devenit imagini ale tragediei: doua fetite gemene in varsta de noua ani, un baiat de 11 ani si sora lui de 13 ani, un adolescent de 13 ani si un bebelus de sase luni.Pana in prezent au fost semnalate patru victime in randul turistilor straini: un tanar irlandez aflat in voiaj de nunta, o poloneza si fiul acesteia si un belgian a carei fiica a fost salvata.Controversa legata de gestionarea crizei de catre autoritati s-a intensificat duminica, opozitia de dreapta si de centru acuzand guvernul ca initial a disimulat pierderile de vieti omenesti.Pompierii si-au continuat duminica pana la lasarea serii cautarile pentru a stabili cauza incendiilor, guvernul privilegiind pista criminala.Potrivit cotidianului Kathimerini, un prim raport al anchetei ar inclina mai degraba spre pista neglijentei criminale, cu un foc aprins de un locuitor din zona pentru a arde frunze si ramuri uscate. ...citeste mai departe despre " Bilantul incendiilor devastatoare din Grecia ajunge la 91 de morti " pe Ziare.com