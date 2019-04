Decizia a fost luata de directorul general al Air France-KLM, Benjamin Smith, impreuna cu presedintele companiei Anne-Marie Couderc, conform sursei."In urma tragicului incendiu care a devastat catedrala Notre-Dame din Paris, un simbol al istoriei franceze cunoscut in intreaga lume, toate echipele Air France si Air France-KLM din intreaga lume au fost profund afectate si intristate", se mentioneaza in comunicat.De asemenea, grupul Air France-KLM va infiinta un fond de donatii voluntare pentru clientii sai care doresc sa contribuie la finantarea lucrarilor de reconstructie.Citeste si:De la Apple la Firea. S-au strans donatii record pentru Notre-DameDonatiile celor mai bogate familii si companii pentru Notre-Dame provoaca o dezbatere in contextul crizei socialePrimul "unicorn" romanesc doneaza un milion de euro pentru catedrala Notre Dame ...citeste mai departe despre " Bilete gratuite de avion pentru specialistii implicati in reconstructia catedralei Notre-Dame " pe Ziare.com