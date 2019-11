Potrivit datelor oficiale publicate de Institutul national de statistica de la Varsovia, numarul cetatenilor polonezi care traiesc peste hotare a scazut cu 85.000 de persoane anul trecut pana la 2,46 milioane persoane, exodul din Marea Britanie fiind responsabil pentru intreaga scadere. In prezent rata somajului in Polonia se situeaza la un minim istoric dupa caderea comunismului iar salariile sunt in crestere pe masura ce angajatorii se lupta intre ei pentru a gasi muncitori."Este mult prea devreme sa strigam "se intorc". Sa speram ca scaderea va continua in 2019, posibil incurajata de Brexit. Avem nevoie disperata de ei acasa" a declarat Jakub Borowski, economist sef la Credit Agricole Bank Polska SA.De la aderarea la Uniunea Europeana in 2004, numarul emigrantilor polonezi s-a dublat ajungand la un varf de peste 2,5 milioane in 2017.Intre timp insa Marea Britanie, care a fost cea mai populara destinatie pentru muncitorii polonezi dupa 2006, si-a pierdut pozitia de lider in favoarea Germaniei, tara vecina si cel mai mare partener comercial al Poloniei. ...citeste mai departe despre " Bloomberg: Instalatorul polonez se intoarce acasa. Cum au contribuit Brexitul si politicile nationale " pe Ziare.com