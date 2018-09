Bob Woodward semneaza o carte cu dezvaluiri din Casa Alba: Trump a vrut sa-l asasineze pe Bashar al-Assad. Consilierii lui i-au ascuns documente de pe birou ca sa nu le semneze

Cartea de 448 de pagini a lui Woodward, "Fear: Trump in the White House", ofera o privire din interior fara precedent prin ochii cercului de apropiati ai lui Donald Trump.De la Biroul Oval pana la camera de situatii speciale de la Casa Alba, Woodward recurge la interviuri confidentiale pentru a ilustra modul in care unii dintre consilierii cei mai apropiati ai presedintelui il considera drept un pericol pentru securitatea nationala si incearca sa faca in asa fel incat comandantul suprem sa fie evitat in unele cazuri.Multe dintre divergentele si ciocnirile zilnice au fost bine documentate, dar tabloul descris de apropiati, de staff-ul superior si de oficiali ai cabinetului lui Trump arata ca multi dintre ei considera situatia mult mai alarmanta decat parea pana acum.Woodward ofera un tablou devastator al unei Case Albe disfunctionale sub presedintia lui Donald Trump, descriind in detaliu cum consilierii sai - atat actuali cat si fosti colaboratori - sunt exasperati de presedinte si din ce in ce mai ingrijorati de comportamentul sau instabil, de ignoranta sa si de inclinatia sa spre minciuna.Seful de cabinet de la Casa Alba, John Kelly, il descrie pe Trump ca pe un "idiot" si "dezechilibrat", conform volumului citat. Ministrul apararii James Mattis a afirmat ca presedintele american se comporta ca un "elev de clasa a cincea sau a sasea". Si John Dowd, fostul avocat al lui Donald Trump, il descrie ca pe un "mincinos nenorocit", afirmand ca Trump ar ajunge in "salopeta portocalie" (in care sunt imbracati detinutii - n.red.) daca el ar depune marturie in fata procurorului special Robert Mueller.Conform dovezilor adunate de Bob Woodward, dupa atacul chimic din 2017 atribuit regimului presedintelui sirian Bashar al-Assad, Trump l-a chemat la el pe generalul Mattis si i-a spus ca ar dori sa-l asasineze pe Al-Assad, potrivit AFP, care citeaza Washington Post."Sa-l omoram! Haideti! Ii distrugem si ii batem!", ar fi declarat el. Mattis s-ar fi intors catre un ...citeste mai departe despre " Bob Woodward semneaza o carte cu dezvaluiri din Casa Alba: Trump a vrut sa-l asasineze pe Bashar al-Assad. Consilierii lui i-au ascuns documente de pe birou ca sa nu le semneze " pe Ziare.com