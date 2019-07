Boeing da 100 de milioane de dolari pentru familiile afectate de accidentele avioanelor 737 MAX, dar banii nu ajung direct la victime

Plata, care va fi facuta pe parcursul mai multor ani, este independenta de procesele intentate de familiile celor 346 de oameni care au murit in cele doua accidente, care au avut loc in octombrie 2018 si in martie 2019, a declarat un purtator de cuvant al Boeing, conform Reuters.Fondurile nu vor merge direct la familii, ci la autoritatile locale si la organizatii non-profit, pentru a ajuta familiile pentru cheltuielile pentru viata de zi cu zi si pentru educatie, precum si pentru sustinerea dezvoltarii economice a comunitatilor afectate.Boeing a mai anuntat ca va dubla orice donatie facuta de angajatii sai, pana in decembrie."Familiile si persoanele apropiate celor aflati la bord au compasiunea noastra si speram ca acest ajutor initial le poate aduce consolare", a declarat directorul general al Boeing, Dennis Muilenburg.Zeci de procese au fost intentate impotriva Boeing de catre familiile victimelor accidentelor aeronavelor 737 MAX ale companiilor Lion Air si Ethiopian Airlines.Compania discuta un acord in afara justitiei cu Lion Air si separat s-a oferit sa negocieze cu familiile victimelor Ethiopian Airlines, dar unele familii au spus ca nu sunt pregatite pentru un acord.Anuntul facut miercuri de Boeing are loc in timp ce compania este investigata de autoritatile de reglementare si de Congresul SUA in legatura cu dezvoltarea 737 MAX.Compania a fost criticata de reactia insuficienta dupa cele doua accidente. Muilenburg si alti directori au spus ca siguranta este prioritatea Boeing si a promis ca va invata din aceste accidente.Aeronavele 737 MAX au fost consemnate la sol in luna martie, dupa cel de-al doilea accident. Boeing lucreaza la o solutie pentru softul care ar sta la originea celor doua prabusiri, care trebuie aprobata de autoritatile de reglementare inainte ca avioanele sa isi reia zborurile.Citeste si:Boeing a gasit un prim cumparator pentru 737 MAX, dupa cele doua tragedii aviaticeDupa cateva luni de la incidentele aviatice grave, seful Boeing recunoaste ca a facut o greseala cu modelul 737 MAX ...citeste mai departe despre " Boeing da 100 de milioane de dolari pentru familiile afectate de accidentele avioanelor 737 MAX, dar banii nu ajung direct la victime " pe Ziare.com