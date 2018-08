Boeing a castigat, in detrimentul concurentilor General Atomics si Lockheed Martin, un contract in valoare de 805 milioane de dolari si va proiecta, produce si livra pana in 2024 patru drone Stingray (MQ-25A) care vor putea fi lansate de pe portavioane. Daca primele drone se dovedesc performante, contractul ar putea fi extins pentru 72 de astfel de avioane fara pilot, in valoare de 13 miliarde de dolari, a precizat Pentagonul, citat de AFP.Alimentarea in zbor permite fortei aeriene din cadrul US Navy efectueze misiuni care altfel nu ar fi posibile, a subliniat marina militara a SUA.Procedura de atribuire a contractului a fost de tipul rapid, adoptat recent de Departamentul Apararii de la Washington pentru evitarea depasirii alocarilor bugetare destinate industriei de aparare.Citeste si Boeing a reusit sa creeze drona care transporta oameni. Cum functioneaza si cum arata ...citeste mai departe despre " Boeing va livra drone marinei militare americane " pe Ziare.com