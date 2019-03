Fortele aeriene britanice, impreuna cu partenerii din NATO , au urmarit indeaproape cele doua bombardiere rusesti, care au trecut prin spatiile aeriene ale mai multor tari si se apropiau de cel al Marii Britanii, potrivit unui comunicat al Guvernului britanic.Rusii au fost escortati de britanici in afara zonei lor interes, pentru a se asigura ca nu violeaza spatiul aerian al Marii Britanii."Bravii nostri piloti din RAF au dovedit din nou ca suntem gata sa raspundem oricarei amenintari la adresa Marii Britanii. Impreuma cu aliatii nostri din NATO, trebuie sa ramanem vigilenti si atenti la activitatea militara a Rusiei", a declarat Secretarul britanic al Apararii, Gavin Williamson, in urma incidentului.Este pentru a doua oara saptamana aceasta cand avioanele RAF decoleaza pentru a investiga activitatea aeriana a rusilor, ultimul incident avand loc marti, insa atunci nu a fost necesara interceptarea cu avioane Typhoon.Avioanele Eurofighter Typhoon sunt considerate cele mai avansate avioane de vanatoare ale momentului, in vreme de avioanele Tupolev Tu-160 sunt cele mai mari si mai grele aeronave supersonice, fiind considerate si cele mai rapide bombardiere aflate in uz.V.D. ...citeste mai departe despre " Bombardiere strategice ale Rusiei, interceptate de un Eurofighter Typhoon aproape de Marea Britanie " pe Ziare.com