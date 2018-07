"In aceasta dupa-amiaza, premierul Theresa May a acceptat demisia lui Boris Johnson din functia de ministru de Externe. Inlocuitorul sau va fi anuntat in scurt timp. Premierul ii multumeste lui Boris pentru activitate", a comunicat Downing Street.Demisia lui Boris Johnson intervine dupa cea a lui David Davis, ministrul britanic pentru Brexit.Premierul Theresa May se confrunta cu o criza generata de modul in care se deruleaza negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.Johnson si Davis au demisionat pentru ca nu sunt de acord cu propunerile pe care May vrea sa le faca oficialilor de la Bruxelles privind Brexit-ul, care prevad infiintarea unei zone de liber-schimb si un nou model vamal cu Cei 27, in vederea mentinerii unui comert "fara frictiune" cu continentul.Cei doi, catalogati de presa britanica drept eurosceptici, cred ca Brexit-ul pregatit de Theresa May este prea "soft", ei fiind adeptii unei variante "hard", mult mai transante si cu mult mai putine concesii fata de UE . ...citeste mai departe despre " Boris Johnson a demisionat din functia de ministru de Externe al Marii Britanii, suparat ca premierul vrea un Brexit prea soft " pe Ziare.com