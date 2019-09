Motiunea care constituie primul pas pentru amanarea iesirii Marii Britanii din UE a intrunit 328 de voturi "pentru" la 301 "impotriva" si presupune ca parlamentarii pot veni cu un proiect pentru a amana Brexitul.Liderul laburist Jeremy Corbyn a declarat ca proiectul de lege trebuie aprobat inainte de organizarea alegerilor.In total, 21 de parlamentari conservatori, inclusiv o serie de fosti ministri ai cabinetului, s-au alaturat partidelor de opozitie pentru a invinge guvernul.Dupa vot, Downing Street a anuntat ca parlamentarii conservatori care au votat cu opozitia vor fi exclusi din Partidul Conservator.Premierul Boris Johnson le-a spus parlamentarilor ca nu are de ales decat sa depuna eforturi pentru a convoca alegeri anticipate in octombrie, adaugand: "Oamenii acestei tari vor trebui sa aleaga".Partidul Conservator din Marea Britanie, condus de premierul Boris Johnson, a pierdut marti majoritatea in Parlament, dupa ce conservatorul Phillip Lee a demisionat din partid, potrivit BBC.Parlamentarul a anuntat ca devine membru al Partidului Liberal Democrat. Lee si-a anuntat demisia chiar in timpul discursului pe care premierul Boris Johnson il sustinea in Camera Comunelor.Citeste si:Boris Johnson i-a amenintat cu excluderea din partid pe conservatorii care i se opun ...citeste mai departe despre " Boris Johnson a propus alegeri anticipate pe 15 octombrie " pe Ziare.com