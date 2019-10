"Nu dispun de libertate, conform Legii (de retragere) din 2019 a Marii Britanii din Uniunea Europeana, care i-a fost impusa acestui guvern contrar vointei sale, pentru a intreprinde orice altceva in afara de a confirma acordul formal al Marii Britanii fata de aceasta prelungire", a afirmat Boris Johnson in scrisoarea trimisa presedintelui Consiliului European, Donald Tusk."Aceasta prelungire nedorita a apartenentei Regatului Unit la UE dauneaza democratiei noastre", a adaugat premierul britanic, indemnand statele UE sa indice in mod clar ca nu va putea exista o noua amanare a Brexit-ului dupa 31 ianuarie, transmite Reuters.La Bruxelles, purtatorul de cuvant al lui Tusk a confirmat ca Johnson a informat ca accepta amanarea Brexitu-lui pana la 31 ianuarie."Prim-ministrul Boris Johnson a confirmat acum acordul Marii Britanii fata de prelungirea flexibila a Brexit-ului, intr-o scrisoare catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Procedura in scris a UE27 privind oficializarea deciziei va fi lansata in scurt timp", a precizat Preben Amann.UE acorda o noua amanare pentru Brexit. Ce conditii le impun liderii europeni britanicilor ...citeste mai departe despre " Boris Johnson a trimis la Bruxelles scrisoarea oficiala de acceptare a amanarii Brexit-ului " pe Ziare.com