Boris Johnson ii va cere reginei Elisabeta sa suspende Parlamentul

BBC relateaza ca Johnson ii va solicita reginei sa faca acest lucru la doar cateva zile dupa ce membrii Parlamentului se intorc la munca, adica in luna septembrie, si cu doar cateva saptamani inainte de 31 octombrie - data la care UK ar trebui sa iasa din Uniunea Europeana.Asta inseamna ca va fi putin probabil ca parlamentarii sa aiba timp sa adopte legi care l-ar putea opri pe Boris Johnson sa scoata Marea Britanie din UE fara un acord.Camera Comunelor ar urma sa-si reia sesiunea incepand cu 3 septembrie, iar Guvernul ar putea cere, potrivit BBC, suspendarea sedintelor din 10 septembrie.Ideea suspendarii Parlamentului - cunoscuta sub numele de prorogare - a starnit controverse, criticii spunand ca aceasta ii va impiedica pe deputati sa-si exercite rolul democratic in procesul Brexit.