Boris Johnson imparte UE in doua cu planurile sale pentru Brexit: Merkel vede un acord, Macron e pregatit de haos

Merkel l-a primit pe Johnson la Berlin si cei doi au sustinut o conferinta de presa marti. Atat Merkel, cat si Johnson ca vor sa se ajunga la un acord inainte ca Marea Britanie sa paraseasca UE la 31 octombrie. Totusi, Angela Merkel a spus ca pregatiri au fost facute si pentru cazul unui scenariu fara acord.Cancelarul german a afirmat ca ea se concentreaza in prezent ca sa se asigure ca Marea Britanie sa paraseasca UE in asa fel incat cele doua parti sa poata avea in continuare o relatie stransa si amiabila in viitor.Angela Merkel considera ca este posibil sa se ajunga in urmatoarele "30 de zile" la un acord negociat pentru o iesire a Marii Britanii din UE, ocolind blocajul generat de mecanismul "plasei de siguranta", potrivit AFP.Acest mecanism controversat a fost considerat pana in prezent drept o polita de asigurare pana cand Regatul Unit si cele 27 de tari din UE vor gasi o solutie pentru a stabili relatiile lor viitoare si aceasta in termen de doi ani. "Dar se poate ajunge la aceasta in urmatoarele 30 de zile, de ce nu?" si atunci plasa de siguranta ar fi inutila, a spus Merkel, invitand "sa se faca eforturi pentru a se ajunge la aceasta".La randul sau, premierul britanic Boris Johnson a reafirmat ca vrea sa ajunga la un acord de iesire din UE, dar clauza privind "plasa de siguranta" ("backstop") intre cele doua Irlande trebuie suprimata, potrivit Reuters."Avem destul din ce sa facem un acord", a declarat seful eurosceptic al guvernului britanic in cursul aceleiasi conferinte de presa. "Vreau sa fie absolut clar pentru toti prietenii nostri germani si pentru guvernul german ca noi toti, in Regatul Unit, vrem sa ajungem la un acord", a afirmat Boris Johnson."Dar avem nevoie intr-adevar sa suprimam acest backstop", a declarat Johnson. "Si daca putem sa o facem, sunt absolut sigur ca vom putea sa mergem inainte impreuna", a adaugat el.MacronDe la Berlin, Johnson se duce joi la Paris. Presedintele Emmanuel Macron a anuntat insa ca ii va cere premierului britanic "clarificari", intrucat cererile sale pentru renegocierea Brexit "nu sunt o optiune viabila".Presedintele francez a insistat totusi asupra necesitati ...citeste mai departe despre " Boris Johnson imparte UE in doua cu planurile sale pentru Brexit: Merkel vede un acord, Macron e pregatit de haos " pe Ziare.com