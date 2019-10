Boris Johnson joaca la intimidare la Londra. Forteaza un nou vot pe acord, dupa ce a trimis 2 scrisori la Bruxelles

Ministrul de Externe Dominic Raab a anuntat, duminica, public ca Guvernul este foarte increzator ca va obtine voturile necesare, chiar daca sambata a suferit o infrangere in Parlament.Si asta pentru ca Johnson se poate spune ca "joaca la intimidare". Sambata, el s-a dus in Parlament sa supuna votului acordul, insa nici macar asta nu a reusit. Parlamentarii au votat in schimb un amendament prin care au amanat votul pe acord pana cand toata legislatia necesara va fi votata si implementata.Vezi aici cum s-a desfasurat sedinta de sambata din Parlamentul britanicAsadar, fortat de acest rezultat, Johnson a trimis tarziu in noapte la Bruxelles o scrisoare, in care cerea formal amanarea termenului limita pentru Brexit. Aceasta nu era insa semnata si deci nici asumata de premierul britanic. In schimb, a mai trimis o alta, cu numele lui pe ea, in care le spunea liderilor europeni ca el crede ca o astfel de amanare ar fi o greseala si astfel ar fi mai bine sa nu o aprobe.Dominic Raab a declarat, pentru BBC, ca in ciuda "sicanelor" Parlamentului, Guvernul ar avea acum majoritate sa treaca acordul. Astfel, Johnson va cere ca luni sa aiba loc un nou vot in Camera Comunelor, dand parlamentarilor doar doua optiuni: aproba sau resping acordul.Decizia ii apartine insa speakerului Camerei, John Bercow, iar sambata acesta nu parea sa incline in a-i da lui Johnson ceea ce doreste. Bercow a declarat foarte clar in trecut ca nu vede niciun sens in a repeta o dezbatere doar pentru ca cel care a pierdut-o nu accepta asta.In ce priveste Opozitia, laburistii au anuntat ca vor vota in continuare impotriva acordului, desi presa britanica scrie ca ar fi cativa "rebeli" care ar fi trecut de cealalta parte a baricadei.In orice caz, laburistii l-au criticat pe Johnson pentru "atitudinea copilareasca" de a trimite doua scrisori la Bruxelles, care se bat cap in cap, si l-au somat sa respecte legea.Daca acordul va fi din nou supus la vot luni, Opozitia vrea sa depuna amendamente care sa modifice anumite lucruri. Acest lucru nu poate fi facut insa unilateral, ci ar trebui aprobat si de UE, ceea ce ar duce clar la o amanare.Un alt plan al Opozitiei este sa ...citeste mai departe despre " Boris Johnson joaca la intimidare la Londra. Forteaza un nou vot pe acord, dupa ce a trimis 2 scrisori la Bruxelles " pe Ziare.com