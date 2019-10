Boris Johnson nu va demisiona, daca i se va retrage increderea. Va astepta demiterea sau chiar "arestarea" de catre regina - surse

Oficiali guvernamentali de rang inalt de la Londra au declarat pentru publicatia The Sunday Times ca Boris Johnson va refuza sa demisioneze, daca Parlamentul ii va retrage increderea pentru a evita iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit pe 31 octombrie, situatie care va conduce la o criza constitutionala fara precedent.Boris Johnson intentioneaza sa ramana la Biroul din Downing Street 10 si o va provoca pe regina Elizabeta a II-a sa il demita. "Pana nu vine politia la Biroul din Downing Street 10 cu un mandat pentru arestarea premierului, acesta nu va pleca de acolo", a declarat un oficial de rang inalt din Guvernul de la Londra.Ultima data cand un monarh britanic a dispus demiterea unui prim-ministru a fost in anul 1834.Marea Britanie risca sa ajunga intr-o situatie de criza fara precedent, daca Guvernul Boris Johnson nu va ajunge la un acord cu Uniunea Europeana privind Brexit. Premierul Boris Johnson a semnalat public ca va retrage Marea Britanie din UE pe 31 octombrie, cu ori fara un acord Brexit, dar Parlamentul a adoptat o lege prin care interzice producerea unui Brexit fara acord.Documente prezentate unei instante judiciare arata ca, in pofida declaratiilor publice facute de premierul Boris Johnson, Guvernul de la Londra intentioneaza sa ceara amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana daca nu se ajunge la un acord pe tema Brexit. Consilierii juridici ai Guvernului au transmis unei instante din Scotia ca va fi aplicata Legea Benn, care prevede amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana daca nu se ajunge la un acord formal privind Brexit. Conform documentelor, citate de postul Sky News si de publicatiile The Independent si Scotsman.com, Guvernul Boris Johnson va solicita amanarea Brexit daca nu se ajunge la niciun acord cu UE pana pe 19 octombrie.Continutul documentelor intra in contradictie cu pozitia publica a premierului Boris Johnson, care a afirmat in mai multe randuri ca va retrage Marea Britanie din UE pe 31 octombrie, cu ori fara un acord Brexit. Camera Comunelor a adoptat o lege (numita Legea Benn) prin care blocheaza producerea Brexitului fara acord.Premierul Boris ...citeste mai departe despre " Boris Johnson nu va demisiona, daca i se va retrage increderea. Va astepta demiterea sau chiar "arestarea" de catre regina - surse " pe Ziare.com