Boris Johnson, posibil premier al Marii Britanii, citat in instanta pentru ca a mintit in campania pentru Brexit

El este acuzat de conduita necorespunzatoare in calitate de functionar public, in trei cazuri in care se presupune ca a mintit opinia publica in privinta Brexit, transmite Reuters miercuri.Impotriva lui Johnson a fost formulata o acuzatie privata, legata de afirmatii facute inainte si dupa referendumul din 2016, prin care cetatenii britanici au decis retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana. Fostul primar al Londrei, ulterior ministru de Externe, a fost unul dintre liderii campaniei pro-Brexit."In ambele perioade mentionate mai sus, posibilul inculpat a mintit in mod repetat si a indus in eroare publicul britanic privind costul apartenentei la UE , declarand explicit, sustinand sau lasand sa se inteleaga ca acesta era de 350 de milioane de lire pe saptamana", arata reclamatia."Luand in considerare toti factorii relevanti, sunt convinsa ca acesta este un caz adecvat pentru emiterea citatiei, conform solicitarilor, pentru cele trei infractiuni, asa cum au fost formulate", a afirmat judecatorul districtual Margot Coleman intr-o decizie scrisa la Curtea din Westminster.Instanta a mentionat ca acuzatiile nu au fost dovedite si nu a consemnat fapte, insa a stabilit ca Johnson trebuie judecat."Asta inseamna ca posibilului inculpat i se va cere sa se prezinte in aceasta instanta pentru o audiere preliminara, iar cazul va fi apoi trimis spre judecata Curtii Coroanei", a decis ea.Un purtator de cuvant al lui Johnson nu a fost dispus sa comenteze imediat pentru Reuters decizia judiciara.Aceste acuzatii vin din partea omului de afaceri Marcus Ball, ai carui avocati au depus saptamana trecuta o cerere de convocare a lui Boris Johnson, in scopul de a-l trage la raspundere pentru o culpa grava in exercitarea atributiilor, relateaza AFP.Acuzatia a fost respinsa de politician, care a spus ca este inadecvata si manevra indeosebi "politica".