Boris Johnson sustine ca Brexit-ul va face din UK cel mai minunat loc de pe Pamant: Fara plasa de siguranta si fara comisar european

"Misiunea noastra este livrarea Brexit-ului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara cel mai minunat loc de pe Pamant", a spus Johnson, in primul sau discurs in Parlament in calitate de prim-ministru.El a adaugat ca trebuie abolita asa-numita "plasa de siguranta" irlandeza, clauza menita sa previna revenirea la o frontiera fizica intre Republica Irlanda - membra a Uniunii Europene - si provincia britanica Irlanda de Nord dupa Brexit, potrivit Reuters."Trebuie sa se inteleaga clar ca drumul catre acord presupune abolirea plasei de siguranta", a afirmat Boris Johnson in fata parlamentarilor britanici.Prim-ministrul britanic a tinut sa precizeze ca noul executiv britanic va avea o noua abordare pentru elaborarea unei politici comerciale independente a Regatului Unit si, de aceea, Londra nu va desemna un comisar in noua Comisie Europeana."Astazi este prima zi a unei noi abordari care se va incheia cu iesirea noastra din Uniunea Europeana pe 31 octombrie", a explicat Johnson.Reactia Dublinului a fost rapida, premierul irlandez Leo Varadkar afirmand ca asteapta cu nerabdare sa discute cu omologul sau britanic despre propunerea de renuntare la "plasa de siguranta".Citeste si: Scotia il avertizeaza pe Boris Johnson ca pregateste un nou referendum de independentaBoris Johnson a fost oficial desemnat premier: Vom iesi din UE in 31 octombrie, fara indoialaJeremy Corbyn contesta alegerea lui Boris Johnson prim-ministru si cere alegeri anticipate. Ce spune Johnson