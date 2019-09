"Cand am obtinut aceasta functie, toata lumea spunea ca nu este posibila absolut nicio modificare a acordului de retragere (...) Ei (liderii europeni) au revenit asupra acestuia si, dupa cum stiti, o foarte, foarte buna conversatie are loc in legatura cu modul de a trata problemele frontierei nord-irlandeze. Progrese enorme sunt in curs", a spus seful guvernului.Cele doua parti intampina piedici legate de modalitatea de a evita restabilirea unei frontiere fizice intre Irlanda , stat membru al UE, si provincia britanica Irlanda de Nord, dupa Brexit.Londra respinge solutia numita "plasa de siguranta" (sau "backstop"), de neevitat in opinia Bruxellesului in lipsa unei alternative credibile. Ea prevede ca Marea Britanie sa ramana "intr-un teritoriu vamal unic" cu UE daca nu este gasita o solutia mai buna pana la finalul perioadei de tranzitie."Va fi mult de lucru pana la 17 octombrie", data ultimului summit la UE inainte de iesirea Marii Britanii din Uniune, prevazuta la 31 octombrie. "Voi merge insa la acest summit si voi obtine un acord, eu chiar sper. Iar daca nu obtinem un acord, ei bine, atunci vom iesi la 31 octombrie", a adaugat Boris Johnson.El a exclus deja sa ceara la Bruxelles o amanare cu trei luni a Brexitului - "mai bine mort intr-un sant" - asa cum il obliga o lege votata saptamana trecuta de parlamentul de la Londra pentru a impiedica o iesire din UE fara acord.Boris Johnson urmeaza sa aiba luni, in Luxemburg , discutii cu presedintele Comisiei Europene la final de mandat, Jean-Claude Juncker, si cu negociatorul sef al blocului comunitar, Michel Barnier."BoJo" a mai comparat tara sa cu supereroul Hulk: "Cu cat Hulk devine mai furios, cu atat este mai puternic si scapa de fiecare data, chiar daca parea bine legat, asa cum este cazul acestei tari". ...citeste mai departe despre " Boris Johnson zice ca se inregistreaza "progrese enorme" in negocierile cu UE pentru Brexit si compara Marea Britanie cu... Hulk " pe Ziare.com