"Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria devine frontiera Schengen externa, nu vor mai fi locuri pentru oprirea imigrantilor, care vor ajunge pana la Amsterdam, astfel ca multe tari se tem sa sustina aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen cu frontierele terestre", a observat Boiko Borisov, citat de Agenzia Nova.Olanda se numara printre tarile care se opun deocamdata aderarii Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen.Premierul bulgari si-a mai exprimat speranta, la summitul informal desfasurat la Bruxelles, ca Bulgaria si Romania vor adera totusi "simultan" la spatiul Schengen.Intrebat de jurnalisti despre evolutiile politice din Romania, Borisov a raspuns, la finalul reuniunii informale a Consiliului European: "Bulgaria si Romania au trecut prin diverse perioade, au fost momente in care Romania era inaintea Bulgariei si invers"."Cele doua tari au aderat impreuna la Uniunea Europeana. Romania este vecinul Bulgariei si trebuie sa facem totul ca cele doua tari sa avanseze impreuna si sa se ajute reciproc: forta noastra in regiune este unitatea, sustinerea si prosperitatea", a adaugat Boiko Borisov, subliniind ca Guvernul Sofiei si cel de la Bucuresti se sustin reciproc in procesul de aderare la Spatiul Schengen.Premierul Bulgariei a subliniat ca Bulgaria si Romania pot adera la Schengen "imediat ori in timpul presedintiei bulgare a Consiliului UE ". ...citeste mai departe despre " Borisov explica de ce Romania si Bulgaria nu sunt primite in Schengen: Nu vor mai fi locuri pentru oprirea imigrantilor, care vor ajunge pana la Amsterdam " pe Ziare.com