Brazilia a revenit in Antarctica in forta, cu o baza noua de 100 de milioane de dolari

"Brazilia a revenit in forta in Antarctica", a declarat ministrul brazilian al Stiintei si Tehnologiei, Marcos Pontes, singurul astronaut al Braziliei, intr-un mesaj publicat pe Twitter din baza Comandante Ferraz, construita pe insula King George din largul coastelor antarctice, informeaza Reuters.Alem das pesquisas a base afirma a presenca do Brasil na Antartica. Apos incendio que a destruiu a reinauguracao ocorreu em janeiro agora. Satisfacao de ter investido emenda parlamentar de minha autoria neste projeto da @marmilbr e @mctic @Astro_Pontes 🇧🇷 pic.twitter.com/ttyQ0vMTeH- Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 15, 2020Potrivit lui Marcos Pontes, noua baza are o suprafata de 4.500 de metri patrati, este mai mare si mai sigura, continand 17 laboratoare, un helioport si alte facilitati.Oamenii de stiinta vor folosi aceasta baza de cercetare pentru a efectua experimente in domeniul microbiologiei, ghetarilor si al climei.Programul antarctic brazilian a inceput in 1982 dupa ce Marina braziliana a cumparat un spargator de gheata danez si a organizat prima sa expeditie, pentru a putea sa ia parte la Tratatul Antarcticii, care reglementeaza viitorul acestui continent.