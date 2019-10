Brexit: Ce aduce noul plan al lui Johnson?

Agresivitatea si agitatia de saptamana trecuta au disparut, premierul britanic, Boris Johnson, si-a prezentat noul plan privind Brexitul pe un ton cat se poate de bland. Seful de guvern stie ca are nevoie de sprijinul opozitiei pentru acest "deal". "Suntem pe cale sa gasim o solutie", le-a promis Boris Johnson deputatilor din camera inferioara a parlamentului.Noul sau plan prevede ca Irlanda de Nord (care face parte din Marea Britanie) sa ramana si dupa Brexit intr-un fel de zona comuna cu UE pentru schimbul de marfuri. Termenul "piata unica" a fost evitat, in mod evident. Pe de alta parte, Irlanda de Nord trebuie sa iasa din uniunea vamala, la fel ca intregul Regat Unit, acesta fiind unul dintre obiectivele principale ale Brexitului, a subliniat Johnson.Din perspectiva premierului britanic, noul plan respecta Acordul din Vinerea Mare, care a adus pacea in regiune, iar schimbul de marfuri intre Republica Irlanda si Irlanda de Nord poate sa continue fara impedimente. Boris Johnson a declarat ca introducerea unor controale vamale la aceasta frontiera ar fi inutila, iar declaratiile vamale pot fi facute pe viitor direct in sediile companiilor respective sau in alt loc de pe teritoriul tarii respective.Seful de guvern de la Londra sustine ca propunerea sa reprezinta un "compromis", adaugand insa ca e dispus sa iasa din UE pe 31 octombrie. Marea Britanie da dovada de "o mare flexibilitate" prin acest plan, dar daca Uniunea Europeana nu se va arata, la randul ei, mai flexibila, Londra va dori in continuare sa o paraseasca peste patru saptamani, chiar si fara un acord. In scrisoarea adresata UE, Johnson a adoptat un ton mai politicos si diplomatic decat in trecut, probabil si-a dat seama ca agresivitatea nu e strategia cea mai buna si ca Bruxellesul nu se lasa intimidat.Liderul opozitiei britanice Jeremy Corbyna gasit un slogan spectaculos pentru a respinge planul guvernului: l-a calificat drept "Trump-Deal Brexit", adaugand ca premierul Johnson nu e nici serios, nici credibil. Irlanda de Nord nu poate fi scoasa cu forta din uniunea vamala. Daca se ajunge la controale vamale la frontiera irlandeza, pacea ar fi pusa in pericol, a avertizat liderul Partidului Laburist. El a reiterat pozitia ambivalenta a laburistilor in problema spinoasa ...citeste mai departe despre " Brexit: Ce aduce noul plan al lui Johnson? " pe Ziare.com