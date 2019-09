Intr-un articolul publicat pe prima pagina a ziarului britanic Sunday Telegraph, Barnier scrie ca asa numita plasa de siguranta trebuie pastrata pentru a proteja integritatea pietei unice a UE , asigurand in acelasi timp o granita deschisa Irlandei."Nu sunt optimist in privinta evitarii unui scenariu fara acord, dar va trebui ca toti sa continuam sa lucram cu hotarare", a declarat Barnier."Plasa de siguranta reprezinta nivelul maxim de flexibilitate pe care UE il poate oferi unui stat ne-membru", a mai spus oficialul european.Premierul Boris Johnson a promis sa scoata Marea Britanie din UE, cu sau fara acord, pe 31 octombrie. Parlamentarii din opozitie intentioneaza sa actioneze saptamana viitoare pentru a evita o iesire fara acord.In acelasi ziar britanic, adjunctul de facto al premierului, Michael Gove, a declarat ca eliminarea optiunii unui Brexit fara acord pe 31 octombrie ar diminua "sansele asigurarii unor schimbari" ale acordului privind Brexitul ce i-ar permite sa obtina aprobarea parlamentului de la Londra.Citeste si: Brexit: Proteste in peste 30 de orase din Marea Britanie fata de decizia de suspendare a Parlamentului ...citeste mai departe despre " Brexit cu acord sau fara? Negociatorul-sef al UE nu este optimist " pe Ziare.com