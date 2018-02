Brexit doare strategic, economic, politic

Acest sindrom poate fi explicat prin politici publice ce nu au reusit sa protejeze pe cei care au pierdut in procesul globalizarii economice impletit cu schimbari de ordin tehnologic; multi cetateni (nu numai in varsta) se simt nedreptatiti de distributia veniturilor in societate; exista si sentimentul ca oamenii nu mai sunt stapani pe destinele lor. De aici apare si o tendinta de respingere a elitelor politice.Este graitor ca, in Franta , presedintele Macron declara ca daca s-ar organiza un scrutin in Hexagon rezultatul ar putea fi similar. Aceasta remarca spune enorm pentru a intelege constelatia de circumstante ce tensioneaza relatii sociale si dinamici politice pe Continent; sa nu omitem ca Macron a candidat in alegerile prezidentiale pe o platforma centrista, tocmai pentru a se delimita de partidele traditionale.In Germania , care economic si politic este pilonul in jurul caruia se roteste constructia europeana, principalul partid de opozitie in Bundestag (dupa formarea noului guvern de coalitie) este formatiunea de dreapta AfD (Alternativa pentru Germania).In Italia , Miscarea 5 Stele se situeaza pe primul loc in sondaje, in Austria s-a format un guvern ce a adus extrema dreapta la putere. In Europa centrala si de Rasarit, sunt contestate reguli ale jocului in Uniune, nu in cele din urma din ratiuni legate de ceea ce este perceput ca nevoia de echilibrare a raporturilor de putere economica intre statele membre, intre capitalul strain si cel autohton.Daca economiile europene trec printr-o perioada relativ buna (fata de anii 2009-2015), se poate vorbi insa despre o "internalizare" a dezechilibrelor externe, pe piata muncii si in viata politica. Aici gasim explicatii pentru atitudinea multora fata de imigranti, o crestere a accentelor protectioniste (inclusiv privind Spatiul Schengen), incordarea relatiilor intre state membre, etc.Sa revenim la Brexit propriu zis. De ce se pierde in ansamblu? Sa ne referim la MB prezumand o despartire ce nu se bizuie pe un aranjament special ce ar incerca apararea intereselor reciproce de adancime:- Companii britanice, mici si mari, simt deja efecte negativ ...citeste mai departe despre " Brexit doare strategic, economic, politic " pe Ziare.com