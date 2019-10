Brexit: Marea Britanie a publicat noua propunere de acord cu UE privind frontiera irlandeza

In scrisoarea catre Juncker, Johnson spune ca vrea sa inlocuiasca asa-numita "plasa de siguranta" convenita, care urmareste sa garanteze o granita irlandeza deschisa, cu aranjamente vamale alternative.El afirma ca acum ambele parti "trebuie sa vada daca exista suficienta disponibilitate pentru compromis" pentru a obtine un acord pana la 31 octombrie, cand, conform promisiunii sale, Marea Britanie va parasi blocul comunitar cu sau fara acord.Propunerea Marea Britanii abordeaza "pragmatic" impactul Brexit-ului asupra Irlandei de Nord, care va parasi UE cu restul Regatului Unit, si asupra Irlandei, stat membru al UE, mai declara Johnson."Sper ca aceste propuneri vor putea oferi acum baza pentru negocieri rapide spre o solutie", ii mai transmite premierul britanic lui Juncker.Aceasta oferta a fost prezentata de Boris Johnson ca fiind singura alternativa la un Brexit fara acord la 31 octombrie.Concret, noul plan propus de Marea Britanie prevede ca Irlanda de Nord sa apartina aceleiasi zone vamale ca Marea Britanie, dar ca provincia britanica sa pastreze regulile UE pe o perioada de tranzitie, pentru toate bunurile, nu doar pentru produsele agricole.Pana la sfarsitul perioadei de tranzitie dupa Brexit, in decembrie 2020, parlamentul si executivul din Irlanda de Nord vor trebui sa isi dea acordul pentru acest sistem, iar apoi vor trebui sa il aprobe la fiecare patru ani, conform documentului.Pentru a se evita verificarile vamale, va fi introdus un sistem de declaratii, cu un proces simplificat pentru micii comercianti.Documentul precizeaza ca propunerile ar garanta integritatea pietei unice a UE si ar respecta acordul de pace din Vinerea Mare din 1998 care a pus capat a trei decenii de conflicte sectariene in provincie."Este o propunere pentru un acord care ar trebui sa fie acceptabila pentru ambele parti", se mai arata in document.Oferta prezentata miercuri "elimina toate controalele de reglementare pentru schimburile de bunuri intre Irlanda de Nord si Irlanda, garantand ca reglementarile pentru bunuri in Irlanda de Nord vor ramane aceleasi ca in restul UE", a detaliat Johnson.Controalele vamale vor fi realizate "in mod descentralizat" cu declara ...citeste mai departe despre " Brexit: Marea Britanie a publicat noua propunere de acord cu UE privind frontiera irlandeza " pe Ziare.com