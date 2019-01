Brexit: Marea Britanie ar putea ramane in Uniune, daca planul lui May e respins de Parlament

Este anuntul pe care l-a facut ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt, scrie The Guardian.Un astfel de deznodamant insa ar "afecta enorm" relatiile politicienilor cu votantii si reputatia globala a Marii Britanii, a avertizat Hunt."Daca noi, clasa politica, nu vom livra Brexitul, acest lucru ar fi o incalcare fundamentala a increderii intre oameni si politicieni si cred ca ar fi ceva ce am regreta timp de multe generatii", a afirmat el.Hunt a precizat ca daca parlamentarii nu vor aproba acordul la care a ajuns May cu UE , acest lucru ar putea duce la anularea Brexitului."Daca acest acord este respins, intr-un final s-ar putea sa nu ajungem la un alt tip de Brexit, ci la o paralizie a Brexitului. Iar acest lucru ar putea duce la anularea Brexitului", a declarat Hunt."Cred ca acest lucru ar incalca increderea si ar fi foarte rau pentru reputatia Marii Britanii in afara", a precizat ministrul.Hunt a insistat ca exista o singura problema care a dus la acest impas iar acest lucru este solutia de rezerva privind Irlanda de Nord. Aceasta solutie implica ramanerea Marii Britanii in uniunea vamala a UE pe o perioada nedeterminata pentru a se evita o granita stricta cu Irlanda.El a declarat ca s-ar putea trece peste impas daca Marea Britanie ar primi asigurari oficiale din partea UE ca solutia de rezerva ar fi una temporara. "Theresa May a declarat ca nu doreste doar cuinte. Ea vrea ceva cu puteri legale", a afirmat Hunt.Hunt a facut aceste declaratii dupa ce colega sa din cabinet, Amber Rudd, Secretar de Stat pentru Piata Muncii si Pensii, a declarat ca s-a angajat sa se asigure ca Marea Britanie nu va parasi UE fara un acord.Ea a refuzat de trei ori sa precizeze daca va mai ramane in guvern in cazul unui Brexit fara acord.Parlamentarii britanici se pregatesc de a treia zi de dezbateri in Camera Comunelor inainte sa voteze pe 15 ianuarie acordul privind Brexitul. Ministrul de Interne, Sajid Javid, va deschide sedinta, care este asteptata sa se concentreze pe problema migratiei.Un astfel de deznodamant ar "afecta enorm" relatiile politicienilor cu votantii si reputatia globala a Marii Britanii, a avertizat Hunt."Daca noi, clasa politica, nu vom livra Brexitul, acest lucru ar fi o incalcare fundamentala a increderii intre oameni si politicieni ...citeste mai departe despre " Brexit: Marea Britanie ar putea ramane in Uniune, daca planul lui May e respins de Parlament " pe Ziare.com