Brexit: Negociatorul sef al UE nu accepta solicitarile noului premier de la Londra UPDATE: Ce spune Juncker

Avertismentul vine de la negociatorul sef al UE Michel Barnier, relateaza AFP.Boris Johnson "a declarat ca daca este sa se incheie un acord, trebuie eliminata "plasa de siguranta" (pentru frontiera irlandeza) . Este evident inacceptabil si nu tine de mandatul Consiliului European", a afirmat Michel Barnier intr-o scrisoare adresata reprezentantilor celorlalte 27 de state membre, consultata joi de AFP."Dupa cum sugereaza discursul sau mai degraba agresiv, trebuie sa ne pregatim pentru o situatie in care el acorda prioritate planificarii unui 'no deal', in parte pentru a face presiune asupra unitatii UE 27", a adaugat Michel Barnier.UPDATE: Uniunea Europeana nu va renegocia Acordul Brexit elaborat cu Marea Britanie, i-a transmis, joi seara, Jean-Claude Juncker, presedintele in functie al Comisiei Europene, lui Boris Johnson, noul premier britanic."Presedintele Jean-Claude Juncker si premierul Boris Johnson au discutat prin telefon. Presedintele Juncker l-a felicitat pe premierul Johnson pentru numire si a reafirmat angajamentul de a colabora in cel mai bun mod posibil. Presedintele Juncker l-a ascultat pe premierul Boris Johnson, dar a reiterat pozitia UE ca Acordul Brexit este cel mai bun si singurul posibil - fiind in conformitate cu liniile trasate de Consiliul European", a comunicat Comisia Europeana, potrivit Mediafax.Boris Johnson a calificat joi drept "inacceptabil" acordul de retragere negociat de Theresa May, careia i-a urmat in fruntea guvernului, si a cerut Uniunii Europene sa redeschida negocierile."Vom analiza orice idee a Marii Britanii privind chestiunile retragerii care sunt compatibile cu acordul de iesire existent si suntem bineinteles pregatiti sa refacem declaratia politica, in conformitate cu liniile directoare ale Consiliului European", explica Michel Barnier intr-un e-mail."O absenta a unui acord nu va fi niciodata alegerea UE, dar trebuie sa fim cu totii pregatiti pentru toate scenariile", a insistat el."Notez reactiile numeroase si puternice la acest discurs in Camera comunelor. In acest context, trebuie sa urmarim cu atentie noile reactii si evolutii politice si economice in Marea Britanie in urma acestui discurs", a conchis oficialul european.