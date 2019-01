Aceasta infrangere (303 la 297 de voturi) inseamna ca Guvernul are nevoie de aprobarea parlamentara explicita pentru ca tara sa paraseasca UE fara un acord, inainte de a putea utiliza anumite competente legate de regimul fiscal.Biroul lui May a minimalizat mai devreme impactul tehnic al infrangerii, scrie Reuters.Infrangerea scoate in evidenta pozitia slaba a lui May ca lider al unui guvern minoritar, un partid divizat si un parlament critic cu doar cateva zile inainte ca ea sa obtina un vot decisiv pentru aprobarea acordului privind Brexitul pe care l-a negociat cu UE."Acest vot este un pas important pentru a preveni un Brexit fara acord. El arata ca nu exista majoritate in Parlament, Cabinet sau in tara pentru a iesi din UE fara un acord", a declarat liderul opozitiei, Jeremy Corbyn.Vorbind inainte de vot, ministrul Trezoreriei, Robert Jenrick, a declarat ca singurul impact ar fi sa faca tara "oarecum mai putin pregatita" pentru un rezultat fara un acord.In acest context, mai putin de 20% dintre britanici cred ca premierul Theresa May a negociat un acord bun privind Brexitul. Sunt datele celui mai recent sondaj ORB, publicat luni.Intrebati daca sunt increzatori ca May are un acord bun, 59% nu au fost de acord, 21% nu stiu si doar 18% au fost de acord.Este cel mai scazut nivel inregistrat vreodata de cand opiniile despre negocierile privind Brexitul sunt monitorizate. ...citeste mai departe despre " Brexit: O noua infrangere pentru Theresa May, in Parlamentul britanic " pe Ziare.com