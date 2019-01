Brexit, planul B: Ce se va intampla marti in parlamentul britanic?

Votul de marti reprezinta o consecinta a celui din 15 ianuarie in care parlamentul britanic a respins, cu 432 de voturi la 202, acordul de retragere negociat de Theresa May si Uniunea Europeana. In schimb, marti exista sansa de a descoperi ce fel de modificari la strategia sa vor fi necesare pentru a obtine sprijinul legislativului, astfel ca May poate incerca sa renegocieze acordul la Bruxelles si apoi sa le ceara parlamentarilor sa il aprobe.Theresa May a spus ca doreste sa-si asigure concesii legate de frontiera cu Irlanda de Nord pentru a obtine sprijinul parlamentarilor pro-Brexit din propriul partid si al micii formatiuni nord-irlandeze Partidul Democratic Unionist, care sustine guvernul de la Londra in legislativul britanic, noteaza Reuters.Unii parlamentari doresc o schimbare in sensul ca parlamentul sa aiba controlul asupra procesului de retragere si sansa de a defini Brexitul. Daca acest demers va reusi, acest lucru ar putea avea un efect profund, oferindu-le parlamentarilor care vor sa blocheze, sa amane sau sa renegocieze Brexitul o posibila cale juridica de a o face.Alti parlamentari au propus alternative la acordul convenit de Theresa May si UE pentru a o convinge pe sefa executivului britanic sa schimbe directia actiunilor sale cautand relatii mai stranse cu UE sau organizarea unui al doilea referendum asupra oportunitatii retragerii din blocul comunitar.Pana in prezent au fost depuse 14 amendamente. Speakerul John Bercow va anunta marti, in jurul orei 13:00 GMT, care dintre acestea au fost selectate pentru a fi dezbatute si supuse la vot.Supunerea la vot a acestor amendamente va avea loc pe rand, de la ora 19:00 GMT. Fiecare procedura de votare dureaza aproximativ 15 minute, iar rezultatul este citit cu voce tare in parlament.Imediat dupa supunerea la vot a tuturor amendamentelor, va fi organizata supunerea la vot a aprobarii finale a declaratiei. Aceasta declaratie finala nu dicteaza in mod automat politica guvernului.Amendamentul B, semnat de 103 parlamentari, cere sa fie anulata pe data de 5 februarie regula care prevede ca activitatea guvernamentala are intaietate in parlament. Cu conditia sa fie sustinut de 10 parlamentari din cel putin patru parti ...citeste mai departe despre " Brexit, planul B: Ce se va intampla marti in parlamentul britanic? " pe Ziare.com