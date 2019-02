Brexit: Theresa May sufera o noua infrangere in Parlamentul Britanic

Aripa cea mai eurosceptica a Partidului Conservator al premierului May a criticat textul motiunii pentru ca acesta cuprindea intr-o maniera implicita un amendament deja aprobat la votul din 29 ianuarie, amendament prin care Camera Comunelor cerea sa fie exclusa optiunea iesirii din UE fara un acord pe data de 29 martie.Motiunea, respinsa cu 303 voturi la 258, ar fi fost un pas simbolic, dar respingerea ei complica si mai mult eforturile guvernului de la Londra de a obtine la Bruxelles o revizuire a controversatei clauze privind backstop-ul irlandez, care a condus in ianuarie la respingerea acordului de catre Camera Comunelor, relateaza agentiile Reuters si EFE.