Totodata, May a asigurat ca Regatul Unit nu va iesi din UE daca acordul in acest sens nu intruneste sprijinul politic al tuturor partidelor parlamentare."Recunosc forta autentica si sincera a sentimentului din intreaga Camera (a Comunelor - n. red.) privind aceasta chestiune importanta. De aceea, guvernul va include in Legea Acordului de Retragere o cerinta de a vota daca sa aiba loc sau nu un al doilea referendum", a spus ea, transmitandu-le "acelor parlamentari care doresc un al doilea referendum pentru confirmarea acordului" ca este nevoie de un acord, deci de legea respectiva.Legea pe care prim-ministrul intentioneaza sa o trimita parlamentului luna viitoare va include "si alte schimbari semnificative pentru protectia integritatii economice si constitutionale a Regatului Unit"."Realitatea este ca dupa trei incercari de a asigura acordul parlamentar, nu vom iesi din Uniunea Europeana daca nu avem un acord care sa intruneasca un suport transpartinic mai larg", a mai spus May intr-un discurs in care si-a prezentat oferta cu care spera sa ii convinga pe parlamentari sa sustina acordul negociat cu Bruxellesul.Citeste si:Brexit: Negocierile dintre conservatori si laburisti s-ar putea incheia fara un acordBrexit: Theresa May promite o oferta indrazneata, pentru o iesire din UE cu acord ...citeste mai departe despre " Brexit: Theresa May va cere prin lege parlamentarilor britanici un vot cu privire la organizarea unui nou referendum " pe Ziare.com