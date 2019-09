Brexit-ul ar putea fi amanat... din nou. Summit UE in octombrie

Potrivit agentiei de stiri Reuters, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea fi amanata pana in martie 2020.In conditiile in care, potrivit instantei, premierul britanic a actionat ilegal prin decizia de a suspenda Parlamentul de la Londra, reprezentantii Executivului si cei ai Legislativului au inceput sa aiba iar dezbateri asupra termenului si conditiilor de iesire a statului britanic din UE Parlamentul britanic s-a intrunit la o zi dupa hotararea curtii supreme, si, cum parlamentarii britanici resping ideea unui Brexit fara acord, acum au mai multe sanse sa-i puna bete in roate lui Johnson, care tine mortis ca UK sa iasa din blocul comunitar la 31 octombrie - cu sau fara acord.Astfel, noteaza agentia de stiri, UE se asteapta la o noua amanare a iesirii Marii Britanii, care a fost deja amanata de doua ori."Suntem in favoarea unei extinderi, daca vom vedea care este calea de urmat, pot fi alegeri generale, poate fi un al doilea referendum, poate fi un acord de retragere", a declarat europarlamentarul Guy Verhofstadt, care se ocupa de Brexit."Cred ca exista unanimitate... sa spunem 'ok, hai sa mergem pe o amanare daca exista o cale clara spre o solutie si spre rezolvarea situatiei in care ne aflam astazi'", a mai spus acesta.In conditiile in care exista multe semne de intrebare referitoare la soarta Brexit-ului, avand in vedere ca britanicii au votat sa iasa din UE acum 3 ani, liderii UE se reunesc la Bruxelles, in perioada 17-18 octombrie, si vor discuta despre o posibila noua amanare.Totusi, premierului Boris Johnson nu i se va permite sa participe la discutii.Camera Comunelor a adoptat o lege care prevede ca Londra sa solicite amanarea Brexit-ului pana la sfarsitul lunii ianuarie 2020, pentru a evita un "divort dur" la 31 octombrie, in cazul in care nu se va ajunge la un nou acord la summit-ul UE de peste 3 saptamani."Luna ianuarie e cam devreme pentru noi", a spus un oficial european. "Inca nu ne este clar daca Marea Britanie este capabila sa isi dea seama ce vrea pana atunci si riscam sa avem un alt summit dupa, in care iar discutam despre o amanare, ca sa evitam o iesire fara acord", a completat acesta.Astfel, a precizat oficialul, "o amanare de 6 luni, pana la sfarsitul lunii martie 2020, ar putea fi cea mai buna varianta".Citeste ...citeste mai departe despre " Brexit-ul ar putea fi amanat... din nou. Summit UE in octombrie " pe Ziare.com