Brexit-ul ne va costa scump - Romania a acceptat sa plateasca anual in plus la UE

Anuntul a fost facut, vineri, de seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, dupa o reuniune ministeriala desfasurata la Budapesta.Ministrii din Ungaria Slovenia , Croatia, Bulgaria si Romania s-au intalnit in capitala ungara cu comisarul european pentru buget, Guenther Oettinger, potrivit Reuters."Cele opt tari au convenit o crestere a contributiilor proportional cu PIB-ul, ceea ce este un mare succes al acestei zile", a spus la o conferinta de presa Janos Lazar, seful de cabinet al premierului Orban, mentionand ca aceste tari sunt deschise propunerii de suplimentare a contributiilor chiar si pana la 1,1% din PIB.Principala sursa de venituri a bugetului comunitar este furnizata de plata de catre statele membre a unui procent uniform din PIB-ul lor. Desi va iesi din UE in martie 2019, Marea Britanie - contributor net la bugetul UE - a promis ca isi va onora obligatiile fata de bugetul comunitar pana in anul 2020, ultimul an al actualului cadru financiar multianual.Golul lasat de Brexit in bugetul comunitar va fi de 12-13 miliarde de euro pe an.Comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger, a propus ca in viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027 statele membre sa-si suplimenteze contributiile de la circa 1% din PIB pana la 1,1% din PIB pentru a acoperi aproximativ jumatate din golul financiar lasat de pierderea contributiei britanice, iar cealalta jumatate sa fie diminuata din buget prin realizarea de economii.Acest ultim aspect ingrijoreaza tarile est-europene, care se tem de o diminuare a fondurilor alocate in cadrul politicii de coeziune, mai ales ca executivul comunitar are in vedere ca prioritati pentru viitorul cadru financiar multianual domeniile ce s-au evidentiat ca provocari deosebite pentru blocul comunitar, respectiv migratia, apararea sau combaterea terorismului.De asemenea, unele tari contributoare nete la bugetul UE, cum ar fi Austria si Olanda , au anuntat ca refuza sa-si majoreze contributiile.