Brexit-ul se amana, dar BMW si Peugeot au oprit, totusi, productia din Marea Britanie

BMW, care fabrica putin peste 15% din cele 1,5 milioane de automobile produse in Marea Britanie, a devansat vacanta de vara anuala in aprilie, pentru a "reduce la minimum riscul oricarei perturbari a aprovizionarii cu componente, in eventualitatea unui Brexit fara acord", transmite Reuters.PSA, compania mama a Peugeot, care construieste modelele Astra sub marca Vauxhall pentru Marea Britanie si Opel pentru continent, la fabrica Ellesmere Port, a devansat pauza printr-o decizie luata la sfarsitul anului trecut, a explicat un purtator de cuvant.Iesirea Marii Britanii din UE a fost amanata de pe 29 martie pana cel putin pe 12 aprilie, sau posibil mult mai tarziu, stricand planurile de aparare ale unor producatori auto.Oprirea activitatii este organizata din timp pentru a permite angajatilor sa isi planifice vacantele, iar furnizorilor sa isi ajusteze productia sau planurile de afaceri, a spus un portator de cuvant al BMW.Fabrica Rolls-Royce a BMW din Goodwood va fi inchisa pentru doua saptamani, iar cele trei fabrici si uzina de motoare ale Jaguar Land Rover's (JLR) si fabrica Swindon a Honda vor opri la randul lor activitatea in aceasta luna, pentru cateva zile, in cadrul planurilor pentru Brexit.Din cauza Brexit-ului, Nissan si-a anulat planurile de a construi un nou model de SUV la uzina Sunderland, iar Honda isi va inchide fabrica din Marea Britanie in 2021. Toyota a oferit o exceptie, anuntand planuri de fabricare de masini pentru Suzuki la fabrica sa din Anglia BMW a avertizat ca ar putea transfera o parte din productia de motoare si cea de automobile Mini in afara Marii Britanii, daca Brexit-ul va fi fara acord.Un Brexit dezordonat implica mai multe riscuri pentru producatorii de vehicule, cum ar fi intarzierea componentelor si vehiculelor in porturi, birocratie la vama, necesitatea de a recertifica modelele si o majorare de pana la 10% a tarifelor pentru vehicule.