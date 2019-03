Brexit-ul va fi amanat, daca vrea si UE. Parlamentul o trimite pe May la Bruxelles sa spuna ca nu mai pleaca acum si nu stiu exact cand o vor face

Motiunea propusa joi de May si votata de Parlament pleaca de la premisa ca Brexit-ul nu se poate produce pe 29 martie. Asadar, singura certitudine este ca trebuie sa fie ceruta o prelungire a Articolului 50. Mai departe, insa, Dumnezeu cu mila! Motiunea prevede doua scenarii:1. Parlamentul voteaza, totusi, acordul negociat de May cu Bruxelles-ul - data limita: 20 martie. May cere apoi UE o amanare a Brexit-ului pana pe 30 iunie, astfel incat Parlamentul sa aiba timp sa adopte actele legislative de retragere din Uniunea Europeana.2. Parlamentul nu voteaza nici a treia oara acordul lui May (scenariul cel mai probabil), asa ca ea se va duce pe 21 martie la reuniunea Consiliului European, insa avertizeaza Parlamentul ca va avea nevoie de un plan clar si in ce priveste actiunile urmatoare si in ce priveste data la care, totusi, Marea Britanie va pleca din UE.Motiunea e singura care a trecut de votul Parlamentului. Pe ordinea de zi de joi au fost mai multe amendamente, inclusiv unul care prevedea organizarea unui nou referendum. Insa nici macar partidele care sustin de luni bune aceasta solutie nu au votat propunerea. Laburistii le-au cerut cetatenilor care sperau ca le vor da sansa sa-si spuna opinia prin vot sa aiba incredere in ei ca au judecat corect si ca nu e acum momentul potrivit pentru asta.Din partea UE, negociatorul sef pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, de la Bucuresti, ca e rabdator cu politicienii britanici si ca niciodata Bruxelles-ul nu se va razbuna pe cetateni.In schimb, presedintele francez Emmanuel Macron a transmis ferm ca degeaba discuta Parlamentul termene de cateva luni, pentru ca el nu le va accepta: "Este clar ca o scurta extindere (a datei Brexit-ului) pentru a discuta din nou despre acordul de retragere nu intra in discutie. Asadar, vom avea fie un no-deal (Brexit fara acord) acum, fie o schimbare a planurilor Londrei, dar pentru care deocamdata nu vedem niciun semn".Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, desfasurarea dezbaterilor si votului de joi:Vezi cum s-au desfasurat dezbaterile de marti si miercuri:Acordul de Brexit a fost respins iar de Parlament. May anunta un nou vot maine, Opozitia vrea alegeri si un nou referendumNu va fi Brexit fara un acord, a ...citeste mai departe despre " Brexit-ul va fi amanat, daca vrea si UE. Parlamentul o trimite pe May la Bruxelles sa spuna ca nu mai pleaca acum si nu stiu exact cand o vor face " pe Ziare.com