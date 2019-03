Britanicii care au votat pentru Brexit incep sa inteleaga consecintele si vor sa fenteze UE (Video)

Realitatea iesirii din Uniunea Europeana devine pentru ei tot mai clara si dureroasa. Au inceput sa-si faca provizii, de la mancare si medicamente, la detergenti si hartie igienica. Au inteles ca regulile jocului se vor schimba, ca preturile pentru multe produse vor creste, ca afacerile le vor fi afectate pana la riscul falimentului, in functie de domeniile de activitate.Odata ce controalele vor fi reinstaurate la granite, totul va deveni mai complicat. Si oamenii abia acum incep sa realizeze asta, la peste 2 ani dupa ce au votat leave la controversatul referendum.Iata ce spune un britanic care are o afacere cu import de flori: "Cea mai mare problema va fi birocratia. Daca transportul e intarziat, florile mor. Avem nevoie de libera circulatie. Imi va fi afectata toata viata, totul: casa, familia, afacerea pe care o am de 33 de ani, angajatii".Declaratia sa apare in documentarul Sky News "Regatul Divizat", iar britanicul, pe numele sau Paul Smith, este intrebat cum a votat la referendum."Am votat sa iesim din UE ", recunoaste el.Intrebat daca regreta asta acum, el spune ca s-ar gandi mai bine inainte sa voteze la fel: "Nu am vazut lucrurile asa atunci, nu m-am gandit la ce va insemna pentru afacere".O alta constientizare pe care o au tardiv britanicii este legata de vacantele lor. Subiectul a fost "tratat" chiar si in emisiunea "Insula Iubirii", in vara anului trecut. In clipul de mai jos puteti vedea cum concurentele primesc socate vestea ca va fi mai complicat sa plece in vacante in tarile membre UE.Asa ca au inceput sa caute solutii. Inspirati de campaniile celor din tabara "stay", care, mai in gluma, mai in serios, publicau anunturi de cereri in casatorie pentru a obtine un pasaport european, zeci de mii de britanici au luat cu asalt Irlanda Ambasada Irlandei la Londra a anuntat ca doar in ultimele 2 luni ale anului trecut a primit nu mai putin de 55.000 de cereri pentru emiterea de pasapoarte, personalul devenind insuficient pentru a procesa acest volum. 200.000 de cereri pe parcursul intregului 2018. Iar numarul creste constant, avand in vedere ca, potrivit datelor statist ...citeste mai departe despre " Britanicii care au votat pentru Brexit incep sa inteleaga consecintele si vor sa fenteze UE (Video) " pe Ziare.com