"Acesta este cel mai mare numar de pasapoarte irlandeze emise vreodata intr-un singur an. Cifra reprezinta o crestere de peste 6% in raport cu 2016 (an deja record) si de peste 15% fata de 2015", a precizat Ministerul irlandez al Afacerilor Externe, intr-un comunicat.In documentul citat se mai arata ca: "aproape 20% din numarul total al solicitarilor primite de serviciul de pasapoarte in acest an" provin din Irlanda de Nord sau din Marea Britanie.Acest viu interes pentru pasaportul irlandez ilustreaza ingrijorarea a numerosi britanici care isi vor pierde teoretic, odata cu iesirea din UE si din piata unica, dreptul la libera circulatie pe teritoriul statelor membre.Citeste:Dupa Brexit, britanicii revin la pasaportul albastru: O ocazie unica sa restauram identitatea nationalaUE refuza propunerea Marii Britanii pentru o tranzitie post-Brexit de lunga durataParlamentarii britanici au hotarat ca ei vor avea ultimul cuvant in discutiile cu UE, nu guvernul Theresa May ...citeste mai departe despre " Britanicii isi fac deja pasapoarte pentru a circula prin statele UE " pe Ziare.com