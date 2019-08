Sondajul, realizat pe un esantion de 5.734 britanici, mai arata ca 51% dintre sustinatorii iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana sprijina suspendarea parlamentului, in timp ce doar 9% se opun acestei decizii.Reamintim ca Regina Elisabeta a aprobat, miercuri, cererea lui Boris Johnson de suspendare a Parlamentului britanic.Astfel, premierul Boris Johnson va limita capacitatea parlamentului de a-i dejuca planul privind Brexitul, reducand practic intervalul in care membri ai legislativului ar putea incerca sa blocheze un Brexit fara acord.Data limita pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana a fost fixata pentru 31 octombrie 2019.Premierul Johnson anuntase miercuri dimineata ca va programa Discursul Reginei in parlament pe 14 octombrie pentru a prezenta noile propuneri legislative, negand ca astfel ar incerca sa impiedice legislativul sa-i blocheze planurile de Brexit. ...citeste mai departe despre " Putini britanici sustin suspendarea parlamentului de la Londra " pe Ziare.com