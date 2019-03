Britanicii sunt tot mai ingrijorati: isi fac provizii in asteptarea Brexitului

Un sondaj recent efectuat de ITV News a aratat ca unu din cinci britanici se gandeste sa-si faca provizii de alimente si alte bunuri, in timp ce unu din 20 a facut deja acest lucru, noteaza Quartz.In timp ce guvernul britanic sustine ca astfel de temeri sunt complet nefondate, sunt destul de multi cei care cred ca, in lipsa unui acord intre Marea Britanie si UE , este posibil sa apara unele perturbari in lantul de aprovizionare ca urmare, de pilda, a unor blocaje la frontiere. Subiectul este unul de actualitate pe diverse platforme britanice.Pe Mumsnet, de exemplu, un forum pe care parintii discuta si ofera sfaturi in legatura cu cresterea copiilor, exista mii de postari legate de aprovizionare in contextul Brexitului. In urma parcurgerii acestor postari, Quartz a creat un fel de liste de cumparaturi ale "prepper"-ilor britanici, categorisite in functie de motivatiile acestora.Astfel, unii dintre ei vor pur si simplu sa-si umple frigiderele si congelatoarele pentru a fi pregatiti pentru o eventuala indisponibilitate a produselor alimentare proaspete. In acelasi timp, isi doresc sa evite panica ce s-ar putea produce in magazine, atunci cand oamenii vor vedea rafturile goale. Pe lista lor se afla pliculete de ceai, paste, hartie igienica, cereale si leguminoase, fructe si legume la conserva, faina si drojdie, conserve de ton, hotdogi la borcan, sirop concentrat, lapte cu termen de valabilitate ridicat, detergent de vase.Tim Benton, expert in sisteme alimentare de la Universitatea din Leeds, a declarat pentru BBC ca sunt "aproape inevitabile" perturbari ale lantului alimentar, in timp ce voci din industria hartiei igienice nu exclud posibilitatea unei penurii privind acest produs.Sunt apoi cei care depind de tratamente medicamentoase speciale, care se tem ca Brexitul le-ar putea intrerupe accesul la produse farmaceutice vitale si astfel le cer doctorilor retete in avans, dar si cei care cumpara doar produse de sanatate si de igiena de baza, cum ar fi truse de prim ajutor, spray-uri nazale, paracetamol, aspirina, ibuprofen, produse contraceptive etc.Companiilor farmaceutice britanice li s-a cerut sa aiba provizii suplimenare in cazul in care nu se va ajunge la o intelegere privind Brexitul.In ceea ce priveste copii ...citeste mai departe despre " Britanicii sunt tot mai ingrijorati: isi fac provizii in asteptarea Brexitului " pe Ziare.com