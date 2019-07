British Airways si-a anulat toate zborurile spre Cairo pentru o saptamana, din motive de securitate

Jurnalistii de la BBC au aflat ca British Aiways (BA) le-a transmis pasagerilor sai care erau pe punctul de a se imbarca, sambata, intr-o aeronava cu destinatia Cairo ca zborul s-a anulat. Ba mai mult, BA a spus ca nu va asigura zboruri alternative catre capitala Egiptului timp de o saptamana.Ulterior, un purtator de cuvant al companiei aeriene a declarat pentru BBC:"Revizuim constant masurile de securitate de pe toate aeroporturile noastre din lume si am suspendat toate cursele spre Cairo, timp de o saptamana, pentru evaluari suplimentare.Siguranta si securitatea pasagerilor si echipajelor noastre este in permanenta prioritara si nu am organiza o cursa fara sa stim ca e sigur sa o facem".Compania aeriana a luat aceste masuri dupa ce Ministerul britanic de Externe si-a modificat, cu numai o zi inainte, ghidul cu recomandari de calatorie in Egipt , anuntand ca suspecteaza existenta unor amenintari teroriste pe sectorul aviatic."Exista un risc ridicat de acte teroriste privind aviatia. S-au dispus masuri suplimentare de securitate pentru cursele care pleaca din Egipt spre Regatul Unit", se arata in noul text al ghidului cu recomandari de calatorie, relateaza BBC.Potrivit declaratiilor companiei aeriene si autoritatilor britanice, anularea zborurilor ar putea fi o parte dintr-o actiune mai ampla, programata.Cu toate acestea, un calator blocat pe aeroport, in Regatul Unit, a declarat pentru BBC ca personalul de pe aeroport s-a balbait si i-a spus mai intai ca zborul s-ar putea relua. Abia apoi personalul a anuntat ca acesta s-a anulat. Iar asta ar putea indica faptul ca BA si autoritatile britanice au luat decizia anularii cursei aeriene ca urmare a unei situatii survenite brusc la Cairo, dar pe care au evitat sa o explice.Potrivit corespondentului BBC in Africa , Antoine Denis, nici alta companie aeriana nu si-a anulat, insa, cursele catre Cairo.Marea Britanie a mai anulat curse catre Egipt in 2015, dupa ce un avion plecat din Sharm El Sheikh si la bordul caruia se afla o bomba a explodat deasupra Peninsulei Sinai. ...citeste mai departe despre " British Airways si-a anulat toate zborurile spre Cairo pentru o saptamana, din motive de securitate " pe Ziare.com