Bruxelles-ul are pe agenda nevoia de a defini o noua paradigma a unitatii europene, intr-un context marcat de amenintarile Moscovei

Conducatorii statelor europene se reunesc, joi si vineri, la Bruxelles, unde pe masa ii astepta mai multe dosare presante asupra carora unanimitatea e inca departe.Intr-un context internationa marcat de amenintari din ce in ce mai palpabile, conducatorii europeni vor sa faca o demonstratie de forta si solidaritate colectiva.Dar oare vor reusi?, se intreaba Les Echos, intr-un dosar consacrat summit-ului european.Asupra celor mai multe dintre teme, cu exceptia Brexit, sunt inca multe divergente, iar in prim-plan stau doctrina comerciala, politicile fiscale si zona euro. Cu toata importanta temelor economice insa, problema Rusiei si a confruntarii cu noul mandat al lui Vladimir Putin ar putea fi marea tema a agendei de la Bruxelles.Pe plan economic, trei dosare sunt pe ordinea de zi. Unul dintre ele priveste comertul, in momentul in care Donald Trump ameninta sa taxeze importurile de otel si aluminiu. Miza este aici de a demonstra ca Uniunea nu are intentia de a da inapoi.Europa isi cauta o doctrina comercialaStatele din traditia liberului-schimb au aflat cu ingrijorare de proiectul francez de a inainta o agenda "protectoare", mai ales asupra subiectului investitiilor straine si in materie de reciprocitate pe pietele publice.Parisul spera, in ciuda a toate, sa obtina o noutate in concluziile summit-ului european: o mentiune legata de importanta pentru Uniune a respectarii cu scrupulozitate a acordurilor comerciale pe care le semneaza, inainte de a-i sanctiona mai drastic pe partenerii cate nu respecta regulile jocului.Pe plan fiscal disensiunile risca sa fie si mai evidente.In vreme ce Comisia Europeana are o propunere prin care sa taxeze mai eficient companiile din industria IT, iar cinci state au imbratisat deja ideea - Germania Spania si Marea Britanie - cele care fac, insa, obiectul atractiei acestor companii sunt mult mai rezervate.Nelinisti privind Rusia : politica internationala este cea care ar putea acapara agenda acestui summit european.Angela Merkel: mesaj la unitatea Uniunii, mai importanta decat zona euroAngela Merkel, care participa, joi, ...citeste mai departe despre " Bruxelles-ul are pe agenda nevoia de a defini o noua paradigma a unitatii europene, intr-un context marcat de amenintarile Moscovei " pe Ziare.com