Bulgaria da aproape un miliard de dolari pentru a-si schimba vechile MIG-uri cu avioane noi din Occident

Ministrul a precizat, pentru postul public BNT, ca Bulgaria va cauta oferte "pentru avioane noi si second-hand" pentru "a gasi cele mai bune preturi si cele mai bune optiuni",informeaza agentia bulgara Novinite.Karakaceanov a declarat in noiembrie ca ministerul sau va solicita oferte de la mai multi producatori.Avioanele ce urmau sa fie luate in calcul sunt F-16 de la Lockheed Martin, JAS 39 Gripen al Saab, Typhoon al Eurofighter si F/A-18 Super Hornet de la Boeing.Aparatele de fabricatie occidentala urmeaza sa ia locul celor sovietice MiG-29. Valoarea contractului este asteptata sa se ridice la circa 1,5 miliarde de leva ( 946 milioane de dolari).Potrivit lui Karakaceanov, Ministerul Apararii isi propune sa cheltuiasca 20% din bugetul militar pentru achizitia de arme si echipamente noi. Pana in 2024, Sofia va majora bugetul pentru aparare la 2% din PIB, a indicat ministerul.Conform planului de investitii, vor fi achizitionate vehicule motorizate care vor inlocui transportoarele blindate BTR-60 de fabricatie sovietica.