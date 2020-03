Aceasta inseamna ca scolile din Bulgaria vor inchise intre 6 si 11 martie, ministerul recomandand si suspendarea cursurilor in universitati si a evenimentelor cu participare numeroasa, inclusiv a celor sportive si culturale.Saptamana trecuta au fost recenzate aproape 4.000 de cazuri de gripa, dar numarul pacientilor infectati a crescut dramatic in ultimele zile, au declarat expertii. Potrivit acestora, cele mai vulnerabile sunt persoanele sub 29 de ani.'Nu a existat niciodata o crestere atat de dramatica a numarului de persoane infectate cu gripa B in Bulgaria', a afirmat Todor Kantarghiev, directorul Centrului national de boli infectioase.Ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, a emis de asemenea un ordin prin care se suspenda controalele medicale de rutina pentru femei si copii, examenele de rutina si imunizarile, interventiile chirurgicale care nu presupun urgenta, precum si vizitele in toate institutiile medicale.Gradinitele vor ramane deschise, dar copiii trebuie sa fie examinati medical la intrare, iar salile sa fie dezinfectate corespunzator. Parintii pot alege insa sa nu-si trimita copiii la gradinita in intervalul 6-11 martie. ...citeste mai departe despre " Bulgaria declara epidemie de gripa de tip B si inchide scolile " pe Ziare.com